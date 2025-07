Polícia prende pai e mãe de santo condenados por abusar de criança de 10 anos

Policiais da 62DP, coordenados pela Delegada Titular Dra. Carla Ferrão, prenderam nessa sexta-feira (25) Márcio Morais da Rocha, o Pai Márcio, e Maria do Livramento Alves de Araújo, a Mãe Livra, pelo crime de estupro de vulnerável. Eles foram capturados, no início da tarde, na Rodovia RJ-106, altura da ponte de Barra de São João, em Casimiro de Abreu.

O casal é acusado de praticar atos libidinosos com uma menina de 10 anos de idade desde o ano de 2012 até o ano de 2015. A vítima morava com a família no segundo andar do imóvel e era chamada pra ajudar no afazeres domésticos e ao chegar era violentada sexualmente por ambos. Os autores agiram por inúmeras vezes e ainda ameaçaram a vítima dizendo que matariam a a mãe dela caso contasse para alguém.

Os criminosos foram condenados a 16 anos e oito meses de prisão no regime prisional fechado e não cabe mais nenhum tipo de recurso.

Até a noite de ontem, eles encontravam-se acautelados, aguardando transferência para o sistema prisional.