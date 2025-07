PM remove mais de 16 toneladas de barricadas em operações em Niterói e SG

As ações foram coordenadas pelo 4º CPA - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar realizou duas grandes operações de retirada de barricadas instaladas por traficantes em comunidades de São Gonçalo e Niterói. As ações, coordenadas pelo 4º CPA, mobilizaram equipes de demolição, guarnições do Patamo e apoio de viaturas táticas, com o objetivo de garantir a livre circulação de moradores e o retorno dos serviços públicos às áreas afetadas.

Em São Gonçalo, a operação teve início às 10h no bairro Guaxindiba. Equipes do 7º BPM atuaram nas ruas Silva Porto, Aquilino de Carvalho, Resende da Costa, Arthur Napoleão e Saraiva de Carvalho. Ao todo, foram retiradas 16 toneladas de entulhos e materiais usados como barricada, em sete pontos diferentes.

Também em Niterói, o 12º BPM conduziu uma operação de desobstrução em Niterói, focando nas comunidades do Viradouro, Igrejinha, Cocada e Maria Paula. As equipes atuaram em trechos da Rua Nossa Senhora das Graças, Estrada General Castro Guimarães, Rua Guilhermina Bastos e Rua Inglaterra. Durante a ação, foram retirados aproximadamente 700 quilos de materiais, entre entulhos, blocos de concreto e objetos improvisados usados por criminosos para dificultar o acesso de viaturas policiais.

De acordo com a Polícia Militar, essas barricadas são usadas como forma de dificultar a entrada das forças de segurança e garantir a movimentação do crime nas comunidades.





