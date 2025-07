Morre homem baleado dentro de carro em São Miguel, São Gonçalo

O homem atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de um veículo, ontem (9), em plena luz do dia, no bairro São Miguel, em São Gonçalo, não resistiu aos ferimentos. A vítima chegou a ser levada em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas morreu após dar entrada na unidade.

O ataque ocorreu no início da tarde dessa quarta-feira (9), na altura do número 44 da Avenida São Miguel, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido por equipes dos bombeiros, acionadas por volta das 13h. Segundo informações, ele apresentava ferimentos graves. Ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica do crime nem sobre a motivação dos tiros.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) foi acionada e está conduzindo as investigações.