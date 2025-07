Presos por tráfico e porte ilegal de arma na Comunidade do Pimba, em Niterói

Três homens foram presos na noite de sábado (5) durante uma operação da PM na Comunidade do Pimba, no bairro Fonseca, em Niterói. Um deles foi flagrado com uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, e os outros dois foram detidos sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Agentes do 12ºBPM realizavam patrulhamento na Travessa Albertina Ladeira por volta das 19h, quando avistaram um grupo de suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir, dando início a um cerco tático.

Durante a perseguição, o primeiro suspeito, de 29 anos, foi alcançado e revistado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, dois carregadores com 16 munições e um rádio transmissor. Outros dois homens, de 24 anos, e de 20, foram detidos nas proximidades. Este último já possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas.

Os três foram levados para a 78ª DP (Fonseca). O suspeito de 29 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico. Os outros dois responderão por associação ao tráfico de drogas. Eles permanecem presos e à disposição da Justiça.