Operação 'Força Total' retira barricadas de ruas em bairro de São Gonçalo (vídeo)

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) montaram uma grande operação para a retirada de 'barricadas' erguidas por traficantes de drogas em em cinco ruas do bairro do bairro Apolo, 3, na divida de SG com Itaboraí, na manhã dessa terça-feira (17). Cerca de trinta homens, com apoio de uma retroescavadeira, foram mobilizados na ação, que recebeu o nome de 'Força Total'. Os policiais conseguiram destruir obstáculos de cinco ruas e remover cerca de oito toneladas de materiais usados para a montagem dessas estruturas.

Os obstáculo foram retirados das Ruas Sidney Pinto Ferreira (2), Rua Governador Roberto Silveira (1), Rua Roseli do Nascimento (2), Dessezeis (1) e Dezoito. As remoções foram feitas em sete pontos nesses locais, próximos da localidade conhecida como 'Campo do Zanata'. Não houve confrontos e nem prisões ou apreensões durante a ação da PM no local.

