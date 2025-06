Polícia Civil prende um dos maiores desbloqueadores de celulares roubados de Queimados

Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam, neste sábado (14/06), um homem que realizava o desbloqueio de celulares roubados ou furtados, para revendê-los. Ele foi localizado no bairro Vila Carmari, em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, a ação ocorreu a partir do rastreio de um aparelho furtado. No endereço indicado, os policiais civis foram recebidos pelo homem e, durante as buscas, foi localizado celular enrolado em papel alumínio dentro de um isopor. Além desse telefone, foram encontrados outros 16 aparelhos sem comprovação de origem.

As investigações apontam que outras quatro vítimas já haviam localizado seus aparelhos no mesmo endereço em ocasiões anteriores, mas o homem havia conseguido fugir.

Ele é apontado como o principal desbloqueador de celulares no município e já possui diversas anotações criminais por receptação. Ele também é acusado de integrar uma organização criminosa especializada em crimes patrimoniais.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", que combate roubo, furto e receptação de celulares. As ações coordenadas tiveram início no último dia 3 de maio e já resultaram em mais de 790 aparelhos recuperados, que serão analisados e restituídos aos legítimos proprietários. Até o momento, mais de 45 criminosos foram presos.