Turista britânico desaparece no Rio após sair de hospedagem na Gávea

Polícia busca informações que possam ajudar na localização do turista - Foto: Reprodução

O analista financeiro Denis Kopanev, de 33 anos, está desaparecido desde a noite da última segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. Cidadão britânico nascido na Rússia, ele foi visto pela última vez por volta das 20h30, ao deixar o Airbnb onde estava hospedado, no bairro da Gávea, Zona Sul da capital fluminense.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Denis saiu do imóvel vestindo uma camisa branca e calça bege. Ele deixou para trás o passaporte e todos os seus pertences pessoais.

De acordo com um amigo, Denis é apaixonado pelo Brasil e costumava visitar o país com frequência — a última viagem havia sido realizada há menos de seis meses. O britânico mantinha contato constante com familiares e amigos durante suas viagens, e nunca costumava desaparecer sem dar notícias.

Denis foi filmado por câmeras de segurança quando saía da hospedagem | Foto: Reprodução

O último contato entre os amigos foi às 17h da própria segunda-feira. Com a falta de respostas às mensagens nos dias seguintes, o grupo entrou em contato com o anfitrião da hospedagem, que informou que Denis não retornava ao local desde domingo.

Kopanev tinha planos de viajar para São Paulo na quarta-feira (11), onde se encontraria com este amigo para, em seguida, seguir rumo a Fernando de Noronha.

Familiares acionaram a embaixada do Reino Unido no Brasil e registraram boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) e que diligências estão em andamento para localizar o turista.