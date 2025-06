Niterói terá mais 800 policiais civis e complexo de delegacias especializadas

A Prefeitura de Niterói deu mais um passo no fortalecimento da segurança pública ao assinar, nesta quarta-feira (11), um novo convênio com a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o município vai investir R$ 6 milhões para ampliar de 300 para 800 as vagas destinadas a policiais civis que atuarão em seus horários de folga por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). A medida garante presença efetiva nas delegacias da cidade e reforça investigações.

O convênio faz parte de uma política pública de segurança em que a Prefeitura disponibiliza ferramentas para auxiliar as forças de segurança no combate à criminalidade.

“Estamos praticamente triplicando o RAS, disponibilizando cerca de 800 vagas para reforçar as distritais em Niterói com delegados e policiais civis no combate ao crime. É um investimento de R$ 6 milhões da Prefeitura em apoio à Polícia Civil. Com essas medidas, Niterói busca fortalecer a segurança pública por meio da integração entre os órgãos municipais e estaduais, visando uma cidade mais segura para todos os cidadãos”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Além do aumento no efetivo, a parceria contempla a criação de um complexo de delegacias especializadas no Centro de Niterói. O espaço já abriga a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e será ampliado para receber as delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ao todo, 60 policiais civis irão trabalhar nas novas unidades, que atenderão São Gonçalo municípios da Região dos Lagos.

O secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, agradeceu o apoio da Prefeitura e ressaltou a importância da iniciativa

“Esse projeto será muito importante para toda a região, Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos. Niterói vai dar um salto de qualidade nas investigações e teremos ações de grande efetividade e de resposta ao crime. Vamos ter um espaço onde se concentram várias delegacias especializadas e ali pretendemos colocar um polo de investigação. Quando for necessário, as equipes do Rio somam com operações e contingente. A cooperação com a Prefeitura de Niterói é fundamental para fortalecer nossas ações e garantir uma resposta mais eficaz à criminalidade. Com esse apoio, podemos ampliar nossa presença e atuação nas delegacias da cidade”, explicou Felipe Curi.

Somente este ano, o município já investiu mais de R$ 1 milhão para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar na cidade. Com o aporte, o número de policiais militares patrulhando a cidade mais do que dobrou: são 170 vagas pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Atualmente, o efetivo do 12º Batalhão é de 150 agentes por dia.

O município ainda colaborou este ano no fortalecimento e ampliação da segurança municipal em apoio ao governo do estado, com a entrega ao 12º Batalhão da Polícia Militar de 10 novas motos e de mais 10 carros que estão sendo utilizados no monitoramento e combate às ações criminosas na cidade, em ações da PM e na Operação Segurança Presente.

O prefeito Rodrigo Neves destacou o papel estratégico da cooperação entre as forças municipais e estaduais.

“Este convênio representa um avanço histórico na nossa política de segurança. Estamos reforçando o efetivo policial nas delegacias e intensificando o combate a crimes estratégicos. Niterói não cruzou os braços diante da violência. Pelo contrário, estamos investindo e integrando esforços para proteger nossa população. O esforço de Niterói para enfrentar a violência reconhece que segurança pública é uma política transversal. Ela depende da articulação entre urbanismo, políticas sociais, juventude, educação e forças de segurança”, reforçou o prefeito.

O convênio faz parte de uma política pública de segurança | Foto: Divulgação

Tecnologia no auxílio à Polícia Civil - A Prefeitura tem ajudado a Polícia Civil a desvendar crimes com investigação e serviço de inteligência através do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). O Centro funciona com 522 dispositivos de segurança e 10 portais nas entradas e saídas que monitoram a cidade 24 horas. Além disso, o Cisp possui 120 câmeras inteligentes do sistema de cercamento eletrônico.

O prefeito Rodrigo Neves solicitou ao secretário de Polícia Civil uma atenção especial na cidade ao combate à lavagem de dinheiro, ao uso de crack e ao reforço das operações contra ferros-velhos irregulares, que vêm sendo realizadas em conjunto através do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM).

“A combinação entre investimentos locais, articulação com o Estado, foco em inteligência policial e ações sociais faz de Niterói um modelo de cidade que trata a segurança com responsabilidade e estratégia. Niterói é uma cidade que, mesmo com a segurança sendo dever do Estado, tem feito sua parte com planejamento e investimentos contínuos. Esse convênio é mais uma demonstração de que é possível construir uma cidade mais segura com seriedade e integração”, concluiu Felipe Ordacgy.