Suspeitos morrem após tentativa de assalto a policial reformado em Marechal Hermes

Dois suspeitos morreram ao tentarem assaltar um policial reformado, que reagiu à abordagem criminosa, na noite desta terça-feira (10), em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Por causa da troca de tiros, o policial e uma mulher foram atingidos.

De acordo com a Polícia Militar, militares do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro. Quando chegaram ao local, os policiais constataram que houve uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial.

Ainda segundo a corporação, o policial militar reformado reagiu e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes. Os dois suspeitos foram atingidos pelos disparos e não resistiram aos ferimentos, morrendo no local. Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida, e a área foi isolada para a perícia.

Durante a troca de tiros, o policial reformado e uma mulher também foram atingidos. As duas vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual Carlos Chagas, situado em Marechal Hermes, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.