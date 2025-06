Policiais prendem suspeitos de roubar casa de cambio na Zona Oeste do Rio

Dois suspeitos foram detidos pela polícia sob acusação de roubarem uma casa de câmbio em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, usando máscaras. A tática que os criminosos usaram foi se aproveitar de um evento de cosplay, onde pessoas se caracterizam de seus personagens preferidos.

As investigações da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) mostraram que Gabriel Gomes da Silva Rodrigues e Lucas da Silva Oliveira planejaram o crime, que aconteceu no dia 24 de maio. Eles foram identificados como ex-funcionários do estabelecimento, que fica localizado no shopping Barra World. Foram levados por eles, R$ 40 mil em espécie, 470 mil pesos argentinos e uma barra de ouro avaliada em R$ 10 mil.

Os dois entraram no local mascarados e armados. Eles renderam os funcionários e começaram a roubar tudo que tinha valor.

O delegado Alan Luxardo informou que por causa do evento, eles não levantaram suspeitas. Eles já sabiam onde “as coisas” estavam. Os policiais identificaram Gabriel por meio de pintas que ele tem no pescoço, que parecia com a imagem de um dos assaltantes, além das roupas que ele vestia.

"Percebemos que uma das pessoas tinha uma marca no pescoço e, com base nisso, fizemos uma relação de funcionários e ex-funcionários e descobrimos a autoria", disse Luxardo.

Os donos da casa de câmbio relataram em depoimento que suspeitaram como os criminosos sabiam de detalhes específicos do estabelecimento. Gabriel, chamado a depor, admitiu o crime e identificou Lucas como parceiro no roubo. Ambos foram presos por roubo qualificado. A polícia recuperou parte do dinheiro levado no crime.