Mulher é presa após furtar 164 itens em supermercado no Centro de Niterói

Equipe do 12ºBPM (Niterói), durante patrulhamento na tarde desta segunda-feira (2), foi acionada, através do 190, para uma ocorrência de furto em um supermercado na Rua Marechal Deodoro 360, no centro da cidade.

No local, foi realizado contato com funcionários do supermercado, os quais relataram que uma mulher havia furtado diversos itens do local.

A guarnição auxiliou os fiscais de segurança na captura da autora, que estava no estacionamento no momento em que foram encontrados 164 itens no valor de R$ 2.714,86 sem o devido pagamento.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu à 76ª DP (Centro), onde foi realizado o registro da ocorrência.

Após apreciação da autoridade policial, a autora foi autuada em flagrante delito pelo crime de furto e permaneceu presa.