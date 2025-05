Motorista atropela clientes de bar após discussão na Zona Sul do Rio

Clientes que estavam sentados na calçada de um bar foram atropelados na noite deste domingo (25), após uma briga entre frequentadores, na Rua Alice, esquina com a Rua das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Segundo relatos, o motorista teria avançado propositalmente com o carro contra as mesas do estabelecimento. Ele fugiu do local, mas foi detido pela Polícia Militar pouco depois.

Testemunhas contaram que o motorista se envolveu em uma confusão e foi agredido por um cliente do bar. Logo em seguida, ele prometeu voltar e acabou atropelando os frequentadores.

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel do Humaitá foram acionadas. Uma das vítimas recebeu atendimento no local por ferimentos leves e recusou ser levada ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) patrulhavam a região quando perceberam um carro em alta velocidade. Após a abordagem, o motorista alegou ter sido agredido dentro de um estabelecimento comercial. Com base em informações obtidas com comerciantes próximos, os policiais confirmaram que o veículo tinha características compatíveis com o carro usado no atropelamento.

O suspeito foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), onde foi autuado e preso.