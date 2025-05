Polícia prende mãe suspeita de matar filho de 4 meses com overdose de remédio em Niterói

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (9), em Santana, uma mulher suspeita de matar o filho de 4 meses. O caso aconteceu no dia 3 de março do ano passado e, segundo as investigações, a criança era asmática e acabou recebendo uma alta quantidade de medicamento administrado pela genitora, o que resultou na morte do bebê.



Na época do crime, a criança passou a noite em um bar localizado em Icaraí, acompanhando a mãe, que consumia bebidas alcoólicas.



Contra a mulher, já havia um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Ela foi presa dentro de sua casa por agentes da 77ª DP (Icaraí).

A mulher foi conduzida ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O marido da suspeita, e pai da vítima, também responde pelo mesmo crime e possui um mandado de prisão em aberto. As investigações sobre o caso seguem sendo conduzidas pelos policiais da 78ª DP (Fonseca).