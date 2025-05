Preso em Maricá acusado de assaltar casa de vereador de Saquarema

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, teve atuação central na prisão de um dos acusados de envolvimento no assalto a casa do vereador de Saquarema, Wellington de Peres. As câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp) identificaram o veículo e informaram sua localização à Polícia Militar, que realizou a abordagem em Inoã.

A residência do vereador foi invadida por homens armados que, após o crime, fugiram em direção à Maricá em dois veículos. Em um trabalho integrado com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, a equipe de inteligência da Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá iniciou as buscas.

Os agentes identificaram que uma das placas dos veículos usados pelos criminosos havia sido adulterada. As características dos automóveis foram inseridas no sistema e repassadas via rádio para todas as equipes em patrulhamento. Menos de 20 minutos após o início da operação, uma das equipes conseguiu abordar um dos suspeitos em Maricá. Com ele, foram encontrados uma arma de fogo e bens furtados da residência do parlamentar de Saquarema.

A ocorrência foi apresentada na 82ª DP (Maricá) e, em seguida, seguirá para a Central de Flagrantes, a 76ª DP (Centro de Niterói). O outro veículo envolvido na fuga ainda está sendo procurado.