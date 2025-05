Menina de 4 anos encontrada morta esfaqueada: padrasto é suspeito

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta na manhã dessa quinta-feira (1º), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. O principal suspeito do crime é o padrasto da vítima, que foi preso em flagrante, além da mãe também ser investigada. O caso começou a ser apurado quando agentes do 41º BPM (Irajá), acharam uma mulher apresentando marcas de agressão, em um posto de gasolina na Avenida Brasil, próximo de Ricardo de Albuquerque.

Depois de a mulher ser levada para uma UPA, ela foi encaminhada à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde o homem também esteve presente.

Leia também:

Motorista atropela e mata duas pessoas na Avenida Brasil

Ônibus da viação Fagundes, que saiu de São Gonçalo, se envolveu em um acidente na Lapa

Ao longo do depoimento, os envolvidos alegaram que deixaram a menina em casa, mas deram informações desencontradas sobre o estado dela. A partir disso, foi realizada uma ligação para a mãe do padrasto, momento em que foi apontada a gravidade do caso, pois a criança estava morta na residência do casal, localizado na comunidade do Tiradentes.

Os policiais se dirigiram ao endereço informado e encontraram o corpo da criança. Foi acionado a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e confirmaram que a vítima de 4 anos foi esfaqueada. A polícia informou que a mãe da criança também está sendo investigada.

A polícia busca compreender se a mulher foi omissa. O padrasto responderá pelo crime de homicídio qualificado e lesão corporal. A identidade do homem e da mulher não foram divulgados.