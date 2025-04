Ladrão de portão da Cedae é preso no Rio; entenda

Um homem foi preso após ser visto furtando o portão de um prédio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), na Tijuca, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na tarde do último domingo (27). Ele foi capturado em flagrante na Rua Doutor Otávio Kelly, onde fica o edifício.

Segundo a Cedae, o local está passando por reformas; o caso teria passado pelo local da obra e levado o portão, antes de ser detido instantes depois por policiais militares da UPP dos Macacos, que patrulhavam a região. O suspeito foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel), onde permaneceu preso. Ele já tinha outras seis anotações criminais em seu histórico, de acordo com a Polícia.

Em nota, a Cedae informou que vai solicitar “à empresa responsável pela obra que reforce a segurança no local”.

