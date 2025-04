Homem atira em mulher após suspeitar que estava sendo filmado

O episódio aconteceu no último domingo (20) - Foto: Reprodução - TV Globo

Um motociclista foi preso em flagrante depois de atirar contra vizinhos durante uma discussão em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O episódio aconteceu no último domingo (20).

Imagens de câmeras de segurança revelam o momento em que uma jovem, acompanhada do namorado, vai até a calçada após ouvir tiros na rua. Ao sair de casa, a mulher começou a filmar a briga.

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, o homem achou que a mulher estava filmando ele. Insatisfeito com a suposta gravação, o motociclista começou a discutir com a jovem, sacou uma arma de fogo e disparou contra ela.

O namorado da mulher foi atingido na perna pelos disparos, enquanto a jovem foi atingida por estilhaços.