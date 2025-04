Corpo de mulher desaparecida é encontrado enterrado em quintal em Caxias

Uma mulher de 39 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (18), foi encontrada morta nesta terça (22). O corpo estava enterrado no quintal da casa onde ela vivia em Pilar, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações iniciais, o namorado da vítima seria suspeito pelo crime; a Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Dulcilene da Costa Rodrigues. Ela era procurada por familiares e amigos desde o último fim de semana. Nesta terça (22), foram encontrados indícios de que algo estava enterrado no quintal do imóvel dela. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo no local.

A Polícia Civil também foi acionada e o local passou por perícia. O corpo foi removido e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso. O namorada da vítima, que segundo a família também não é visto desde o último fim de semana, deve ser ouvido pela unidade, que realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.