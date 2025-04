Advogada é presa por agredir cadela com vassoura; vídeo

Uma advogada e professora universitária foi presa em flagrante após ser vista agredindo sua cadela de estimação nesta segunda-feira (21), em um apartamento no bairro Pechincha, Zona Oeste do Rio. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a mulher bate no animal repetidas vezes com uma vassoura; confira o vídeo:

Crime foi registrado pro vizinhos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia também:

➢ Criança desaparecida é localizada e entregue aos pais em Maricá

➢ Montador de móveis é morto a tiros durante tentativa de assalto em Padre Miguel



O crime foi presenciado pela filha da mulher, de oito anos. Moradores de um edifício próximo filmaram as agressões e compartilharam nas redes. Policiais civis ligados ao projeto Nas Garras da Lei levaram o caso à Polícia e a tutora foi detida em flagrante. Ela foi levada à 32ª DP (Taquara), permaneceu presa e vai responder por maus tratos aos animais.

A cachorra, apelidada “Belinha”, tem oito meses de idade. Ela foi resgatada e levada para a ONG Indefesos. De acordo com o grupo, o animal apresentava febre, claudicação da pata traseira e sensibilidade na área golpeada ao chegar após o resgate. Ela recebeu atendimento veterinário e vai continuar sob a responsabilidade da instituição, em um lar temporário, até que a Justiça decida o destino do animal.