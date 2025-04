Guarda Municipal de Niterói prende foragido da Justiça com mandado de prisão por estupro

Agentes da Guarda Municipal de Niterói prenderam, na noite desta sexta-feira (18), um homem foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na região central da cidade. Ele foi detido no Bairro de Fátima.

Ao abordarem o indivíduo em atitude suspeita, os agentes constataram, após consulta ao sistema, que havia um mandado de prisão expedido contra ele. O homem, de 35 anos, é acusado de ter cometido o crime contra uma adolescente de 16 anos em agosto do ano passado.

A ação foi executada com base em ordem judicial da juíza Denise Appolinaria, em desfavor do homem acusado no âmbito de um processo por violência doméstica. Após a abordagem e detenção, o acusado foi encaminhado à 76ª Delegacia de Polícia (Centro).