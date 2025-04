'Batman' é preso pela PM na Amendoeira, em São Gonçalo

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo) com informações do Disque Denúncia (2253-1177) prenderam, na última quinta-feira (17), Adriano Henrique Santos de Queiroz, vulgo “Batman ou Adrianinho”, de 33 anos, ligado ao Comando Vermelho (CV). A ação aconteceu na Rua Emilio Dantas Barreto, na Amendoeira, em São Gonçalo. Com ele, mais três suspeitos foram detidos.

Ao adentrar à localidade, as equipes foram recebidas por diversos disparos de arma de fogo. Após confronto, os agentes localizaram quatro suspeitos, que foram presos. Com eles, foram apreendidos 200 papelotes de maconha; 150 pedras de crack e 245 cápsulas de cocaína.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados à 75ª DP (Rio Do Ouro), onde foi constatado um mandado de prisão, em desfavor de Adriano Henrique, pelos crimes de homicídio simples, mais homicídio qualificado e fato atípico. O crime ocorreu em julho de 2024, na entrada do Conjunto Habitacional Parque dos Ipês, em Três Rios, ocasião em que a vítima Everton Fraga Damasceno, de 26 anos, após uma discussão no interior de uma festa junina promovida por moradores do bairro Vila Paraíso, foi baleado e morto com vários tiros pelas costas, por um grupo de criminoso, entre eles Adriano Henrique e uma mulher que continua foragida. Os demais presos, após serem ouvidos, foram liberados.

Leia também

'Roxão', apontado como líder do Risca Faca, é preso em Maricá; vídeo

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos, pode denunciar pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido