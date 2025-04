Força-tarefa do Governo do Estado interdita três ferros-velhos irregulares em Itaboraí

Três ferros-velhos irregulares às margens da Rodovia BR-101, em Itaboraí, Região Metropolitana, foram interditados nesta terça-feira (15/04) por agentes da Operação Desmonte, força-tarefa criada pelo Governo do Estado para fiscalizar e regularizar o comércio de sucatas e peças automotivas usadas. Os três estabelecimentos não possuíam cadastro junto ao DetranRJ. Com a interdição, os proprietários terão 30 dias para provar a procedência das peças com a apresentação de notas fiscais. Caso não consigam, o material será destinado à reciclagem.

O presidente do Detran.RJ, Vinicius Farah, elogiou a ação e ressaltou a importância de manter a legalidade do comércio de auto-peças.

“A atuação da Operação Desmonte é uma medida necessária para garantir a legalidade no comércio de peças automotivas e combater práticas que, muitas vezes, estão ligadas a crimes como roubo e furto de veículos. Nosso compromisso é com a segurança da população e com a valorização dos comerciantes que atuam dentro da lei. Essa ação representa o dever do Estado de proteger o bem público, manter a ordem e promover a justiça.”, disse Vinicius Farah.

O diretor-geral de Atividades de Desmontagens do Detran.RJ, Marcelo Gregório, ressaltou que as ações de fiscalização serão intensificadas este ano.

“Nosso objetivo é dar oportunidade ao comerciante de se enquadrar na lei e trabalhar de acordo com as normas. Infelizmente, quem não se adequar à lei terá o estabelecimento fechado”, disse.

A força-tarefa estadual, coordenada pelo Detran.RJ, é composta por equipes das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros. Criada em agosto de 2023, foi responsável pelo fechamento de 103 ferros-velhos, em 46 ações de fiscalização.