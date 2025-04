Guarda Municipal de São Gonçalo prende dupla por furto no Centro

Na madrugada deste domingo (13), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Municipal de São Gonçalo, prenderam dois homens em flagrante após arrombamento e furto a uma banca de jornal no Centro. A ação foi identificada pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

O crime teve início por volta das 3h55, quando as câmeras registraram a movimentação suspeita em dois estabelecimentos: uma banca de jornal localizada na Rua Presidente Kennedy, que foi arrombada e teve produtos furtados; e uma loja de roupas, situada na mesma via, onde houve tentativa de arrombamento com o cadeado cortado, mas sem roubo de bens.

As equipes da ROMU foram acionadas de imediato e se dirigiram ao local, conseguindo capturar dois indivíduos em posse do material furtado. Um terceiro suspeito conseguiu fugir durante a abordagem. Com a dupla, os agentes encontraram R$ 34,65 em moedas, 142 maços de cigarros, um cofre trancado, uma gaveta de registradora, um alicate tesoura utilizado no crime e cadeados danificados das duas lojas.

Os detidos foram conduzidos inicialmente à 72ª DP no Mutuá, onde o caso foi registrado. Após apresentação à autoridade policial de plantão, os envolvidos foram encaminhados à 73ª DP (Neves), central de flagrantes, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.