Polícia Civil acaba com festa de narcomilícia e prende 9 na Baixada Fluminense

Policiais civis acabaram com uma festa de narcomilicianos, na madrugada deste domingo (13), e prenderam em flagrante nove criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em conjunto com agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 38ª DP (Brás de Pina). Entre os detidos, estão dois líderes da narcomilícia que explora a região. Foram apreendidas armas e equipamentos táticos.

"A prisão desses narcomilicianos é mais uma demonstração de que não vamos recuar no enfrentamento ao crime organizado. Nossas forças de segurança seguem atuando com inteligência, firmeza e estratégia para identificar, prender e desarticular essas quadrilhas que aterrorizam a sociedade. Nosso compromisso é com a lei, com a ordem e com a população fluminense", disse o governador Cláudio Castro.

A ação ocorreu após levantamento de informações de inteligência que sinalizaram a realização de uma festa em comemoração ao aniversário de integrantes da milícia do bairro São Bento. O grupo paramilitar atua em conjunto com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) na localidade.

Ao chegarem no local da festa — um estabelecimento comercial com piscinas, churrasqueiras, campo de futebol e bar —, os policiais renderam alguns narcomilicianos que estavam na porta fazendo a segurança do evento. Ao entrarem, foram identificados outros criminosos, todos armados. Houve reação por parte de alguns deles, que tentaram fugir pulando o muro para uma área de mata. Após rápida troca de tiros, os bandidos em fuga foram alcançados e capturados.

"Tiramos de circulação nove criminosos que aterrorizam os cidadãos de bem. A Polícia Civil tem realizado inúmeras ações, baseadas em inteligência, para desarticular essas facções que subjugam os moradores das comunidades e causam intranquilidade à população. Nosso recado está sendo dado e seguiremos firmes na missão de combater a criminalidade em prol da segurança pública", destacou o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

Com os presos, foram apreendidos diversos armamentos. Entre eles, sete pistolas, uma espingarda e um simulacro de arma de fogo, além de outros materiais bélicos e equipamentos táticos. Os detidos foram autuados em flagrante por constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De acordo com os agentes, todos possuem diversas anotações criminais.

A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para desarticular grupos criminosos que impõem um regime de violência e intimidação à população. As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os integrantes das facções envolvidas em atividades ilícitas naquela região.