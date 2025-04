Polícia Civil prende casal suspeito de matar o próprio filho, de 2 anos

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) prenderam um casal pela morte do filho, de 2 anos. Os autores foram localizados e capturados, nesse sábado (12), em residências nos bairros de Benfica e de Tomás Coelho, ambos na Zona Norte do Rio.

As diligências tiveram início após a comunicação de que a criança chegou morta em uma unidade hospitalar, na quarta-feira (09). Imediatamente, a equipe policial foi ao local para apurar as circunstâncias do fato. Segundo os agentes, o menino estaria na casa de uma cuidadora quando passou mal e foi socorrido.

De acordo com as investigações, os próprios pais o agrediram. Os policiais apuraram que a vítima apresentava hematomas na cabeça, antes mesmo de ser entregue à cuidadora. O casal já era investigado por tentativa de homicídio contra a criança, que estava sob a guarda do avô paterno, após expedição de medida protetiva.

Com base em depoimentos e laudos médicos, a autoridade policial representou pela prisão do casal. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão por homicídio qualificado majorado e descumprimento de medida protetiva de urgência.