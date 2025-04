Família é feita refém e criminosos roubam mais de R$ 60 mil

O Disque Denúncia pede ajuda da população para auxiliar no inquérito instaurado pela 88ªDP (Barra do Piraí) a fim de obter informações sobre dois suspeitos de um roubo ocorrido no dia 27 de março, no bairro Matadouro, Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Segundo investigações, os dois criminosos invadiram uma residência por volta das 2 horas da manhã e amarraram as vítimas, onde roubaram joias avaliadas em R$ 50 mil, diversos relógios, seis celulares e R$ 12 mil em espécie e perfumes.

Com as investigações da Polícia Civil, imagens levantadas mostram os dois criminosos que cometeram o roubo e ambos já foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas, sendo um de olhos claros e possuindo dificuldade na fala (gago).

Cabe ressaltar, que os dois envolvidos no roubo seriam oriundos do município de Duque de Caxias, Baixada Fluminense.



A 88ªDP pede ajuda para a identificação e o paradeiro dos suspeitos e pede apoio da população para que entre em contato com o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido