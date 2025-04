Youtuber faz chacota e racismo com foto da exposição "Dellas" de Niterói

Cleide Victorio segurando o boletim de ocorrência, após fazer o registro do caso na Delegacia de Crime Racial, no Rio - Foto: Reprodução

Cleide Victorio segurando o boletim de ocorrência, após fazer o registro do caso na Delegacia de Crime Racial, no Rio - Foto: Reprodução

Mais uma vez um caso de racismo é registrado na internet. Desta vez envolvendo a empresária, Cleide Victorio, responsável pela empresa "Só e Contudo", pioneira em recolhimento de resíduos de carnaval no desfile de Niterói. A foto de Cleide foi exposta na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, como parte da exposição "Dellas", que conta a história das mulheres negras da cidade.

No entanto, a foto foi divulgada de maneira humilhante pelo canal de YouTube, Fenix Live Stream, onde dois youtubers fizeram comentários racistas a respeito da cor da pele de Cleide. A empresária é uma gestora ambiental respeitada e modelo para o Fórum das Mulheres Negras de Niterói.

"Sou servidora pública, trabalho na companhia de limpeza Clean e essa semana me deparei com um ato racista na internet, onde está viralizando. Tenho me sentido bem mal por ser mulher negra, periférica e contribuinte dentro das questões sociais que nós temos em Niterói, é muito triste ver um quadro que se refere não só à minha cor da pele, mas às minhas raízes. E tenho estado muito indignada e muito triste com a situação que chegamos", declarou Cleide.

Leia também;

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Badu, em Niterói



Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101



O caso está gerando indignação nas redes sociais, com muitas pessoas condenando o racismo e apoiando Cleide Victorio. A exposição "Dellas" visa destacar a contribuição das mulheres negras de Niterói, e a foto de Cleide foi uma das escolhidas para representar a cidade.

"Além de trabalhar na companhia de limpeza, eu sou uma educadora socioambiental onde busco qualidade de vida para as pessoas, busco levar o entendimento às pessoas que vivem em vulnerabilidade, que querem sair disso, que querem entender qual é o teu espaço, que querem fazer algo para contribuir. Não vou me calar e não quero me calar, porque assim como usaram a minha imagem fazendo comentários tristes e criminosos, eu acredito que, podemos, sim, nos juntar e repugnar esses atos racistas que têm sido cada vez mais jogados na nossa cara como sociedade", denunciou Cleide.

Indignada com a situação, Cleide decidiu registrar o caso na Delegacia de Crime Racial (Decadi), órgão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. "Faço isso para que o caso não fique impune, para que essas pessoas possam realmente entender o quanto é sério e o quanto é deplorável que ainda vivamos essa situação de racismo, desigualdade, a falta de respeito que mancha realmente tudo aquilo que a gente já vem falado, que racismo é crime e que esse crime não fique impune", concluiu.