Operação Integrada em Niterói aborda 90 motos e autua infratores

Na noite desta terça-feira (08), a PMERJ, em parceria com a Guarda Municipal de Niterói, realizou a Operação Integrada na Rua Noronha Torrezão, em Santa Rosa. A ação visou fiscalizar motocicletas e combater infrações de trânsito.

Durante a operação, foram abordadas 90 motocicletas, das quais 7 foram autuadas por diversas infrações de trânsito. As infrações mais comuns registradas incluíram a condução de motos sem o uso do capacete e em desacordo com as normas de trânsito.

A operação teve como principal objetivo garantir a ordem no trânsito e diminuir o número de acidentes envolvendo motocicletas na região.