Tentativa de roubo termina com dois presos e policiais baleados em São Gonçalo; vídeo

Tiroteio e perseguição aconteceram no Coroado, nesta quinta (03) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois policiais civis foram baleados durante uma tentativa de roubo de carga no Coroado, em São Gonçalo, na tarde dessa quinta-feira (03). Uma dupla d suspeito foi presa na ação, que teve perseguição e troca de tiros, segundo relatos de moradores. Os agentes estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.





Segundo testemunhas, dois suspeitos abordaram uma Fiorino que transportava uma carga, ainda não identificada, pela região. Eles teriam chegado a levar o veículo, segundo relatos, mas foram detidos por policiais civis da 72ª DP (Mutuá). Suspeitos e agentes trocaram tiros. Um policial ficou ferido no braço, enquanto outro foi atingido de raspão.

O veículo com a carga foi recuperado e os dois suspeitos, cujas identidades não foram reveladas, foram levados para a 72ª DP (Mutuá). Os agentes foram socorridos. Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.

*Em atualização

