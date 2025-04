Disque Denúncia lança cartaz para esclarecer morte de nutricionista de SG na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (1), um cartaz com título - Quem Matou? - para auxiliar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão, de quem teria envolvimento no assassinato de nutricionista e empresária gonçalense Andréia Cabral Monteiro Charret, 54 anos, encontrada morta, na madrugada da última segunda-feira (31), em uma via do bairro Brisamar, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.

Ela tinha ido à Baixada para passar o fim de semana com o namorado, com quem mantinha um relacionamento há pelo menos 2 anos. Segundo familiares, Andréia saiu de casa para ir para o trabalho, em Ramos, Zona Norte do Rio, e foi encontrada morta com cinco tiros, sendo quatro na região do rosto e um no braço, que teria sido para se defender. Ela estava em um carro Fiat Mobi, que acabou sendo roubado. Os criminosos também levaram os pertences da vítima.

A família diz que a mulher nunca se queixou de qualquer ameaça ou perseguição e que também nunca reclamou do namorado. Ele já prestou depoimento à polícia, Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estão investigando o crime e realizam diligências na região para apurar mais detalhes sobre as circunstâncias do caso e sua autoria.

Assim, a DHBF pede quem tiver informações sobre a morte e quem estaria envolvido, que denuncie pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido