Polícia Civil prende taxista acusado de aplicar "golpe da maquininha" e de usar arma de fogo

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam um taxista em flagrante, nesta quinta-feira (27), acusado de tentar aplicar o "golpe da maquininha" em uma passageira, na Zona Sul do Rio. A ação ocorreu após a vítima denunciar o fato na distrital alegando que, no momento do pagamento da corrida, ela percebeu que o visor da máquina estava adulterado, recusando-se a passar o cartão.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, os agentes realizaram buscas pela região para localizar o táxi. Após algumas horas de monitoramento, as equipes interceptaram o automóvel nas imediações do Jardim de Alah, no Leblon. Durante a abordagem, foram encontrados em posse do condutor três máquinas de cartão com visor adulterado, dois telefones celulares com contas de uma plataforma digital de pagamento e vendas online, nove cartões de crédito e uma pistola, que possivelmente era utilizada para coagir as vítimas.

Diante dos fatos, o taxista foi conduzido para a sede da 15ª DP, onde confessou a prática dos golpes. O autor ainda narrou aos investigadores que sua área de atuação preferida era a Zona Sul Carioca, local onde atua desde 2021 e que costuma faturar, em média, R$ 10 mil reais por semana com a prática delituosa.

Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de furto mediante fraude e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O material arrecadado com ele foi apreendido e encaminhado para a perícia.

Em consulta aos bancos de dados da Polícia Civil, foi constatado que o taxista possui 10 anotações criminais, em sua maioria por furto mediante fraude e estelionato com cartão de crédito. Também foram identificadas diversas ocorrências com as características de veículos similares ao utilizado pelo golpista e, em uma delas, ele foi reconhecido por uma outra vítima como sendo o autor.