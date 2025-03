RJ tem 2 policiais militares mortos neste fim de semana

Dois policiais militares foram mortos a tiros no Rio de Janeiro nesse sábado (22) em situações distintas. Com esses homicídios, o número de agentes da PM assassinados no estado em 2025 devido à violência chega a 16.

Um dos policiais foi executado na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Segundo as primeiras apurações, ele seguia orientações de um aplicativo de GPS e teria entrado por engano na área.

Testemunhas relataram que criminosos o identificaram como policial e abriram fogo. Ferido, ele perdeu o controle do veículo e colidiu. O crime ocorreu na Rua Paulo Viana, enquanto a vítima se dirigia à casa da filha.

O outro policial foi morto em Piabetá, na Baixada Fluminense. Conforme informações da corporação, ele foi atingido por disparos e socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não sobreviveu.

Uma mulher também foi baleada e morreu no local. As identidades das vítimas não foram divulgadas e as circunstâncias dos crimes ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e está investigando o caso.

