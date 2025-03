Polícia Civil prende em menos de 24 horas motorista que atropelou 10 pessoas em Nova Iguaçu

Policiais civis da 56ª DP (Comendador Soares) prenderam, em menos de 24 horas, o motorista de aplicativo acusado de tentar matar diversas pessoas em Comendador Soares, bairro de Nova Iguaçu, ao jogar o carro contra elas. Ele foi encontrado no início da noite desse sábado (22), em Curicica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dele, os agentes localizaram o carro usado no crime, com marcas de batida.

De acordo com a investigação, o caso aconteceu na noite de sexta-feira, na Rua Presidente Vargas, quando, após uma discussão, o criminoso jogou o veículo contra os passageiros, que tinham acabado de descer, e demais pessoas que estavam em um bar. Ele tentou atingir dez pessoas que estavam na calçada e chegou a ferir duas. Após o ataque, o motorista fugiu do local.

Segundo os agentes da distrital, ao tomar conhecimento do ocorrido, após diligências e cruzamento de dados de inteligência, o automóvel utilizado foi encontrado estacionado no bairro da Curicica. Os policiais civis permaneceram no local até que, no início da noite, o homem apareceu e foi preso em flagrante por dez tentativas de homicídios.

Além disso, na delegacia, constatou-se que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que fazia uso da inscrição de seu irmão mais novo para dirigir em aplicativo de transporte.