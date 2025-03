Operação “Força Total” apreende armamento e drogas em Piratininga, Niterói

Na manhã desta quinta-feira (21), a equipe do GAT 12º BPM, durante a Operação “Força Total”, realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas na localidade conhecida como “Caniçal”, no bairro Piratininga, em Niterói. A operação teve início por volta das 08h25, após o recebimento de uma denúncia anônima via Disque-Denúncia), que informava sobre a presença de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas na área.

Ao chegar na região, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e houve confronto. Logo depois, a equipe realizou um cerco tático e conseguiu localizar os dois suspeitos, além de uma quantidade significativa de material ilícito, incluindo duas pistolas 9mm (uma Taurus e uma HS), ambas com números suprimidos, totalizando 71 munições. Além das armas, foram encontrados 380 sacolés de cocaína, 200 trouxinhas de maconha, 70 pedras de crack, uma roupa camuflada do tipo Ghillie Suit, dois rádios transmissores e uma balança de precisão.

Os acusados, de 30 e 27, com registros por tráfico de drogas e um mandado de prisão em aberto, foram detidos. Eles foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu), juntamente com o material apreendido, onde a ocorrência segue em andamento.