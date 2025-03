Suspeito de furtar remédio em hospital público é preso no Rio

Crime aconteceu no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea - Foto: Reprodução

Crime aconteceu no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea - Foto: Reprodução

Um homem acusado de furtar medicamentos no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, foi preso na noite desta sexta-feira (07). Segundo testemunhas, ele havia invadido a farmácia da unidade horas antes da prisão. Agentes da 14ª DP (Leblon) encontraram uma carga de remédios diversos na casa do suspeito.

Segundo a Polícia, o homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do hospital. Identificado como Carlos Eduardo Mendes Viegas, o suspeito foi encontrado em sua casa, em Copacabana. Ele já tinha por crimes contra o patrimônio no histórico criminal e foi autuado em flagrante por furto qualificado por arrombamento.

As drogas resgatadas foram levadas com ele para a unidade policial. De lá, o material foi levado para perícia; os remédios que estiverem em condições adequadas de uso devem ser devolvidos ao Hospital Miguel Couto. A Polícia segue investigando o caso; investigações iniciais indicam que os medicamentos seriam comercializados ilegalmente.