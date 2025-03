Foragido da Justiça é preso em São Pedro D'Aldeia

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), após trabalho de inteligência, monitoramento e informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na manhã desta quarta-feira (05), na Estrada dos Passageiros, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, o criminoso, foragido da Justiça, e considerado de Alta Periculosidade pelo sistema carcerário, Mateus da Silva Barroso, vulgo “Vinte e Nove”, de 25 anos.

Equipe de Busca do Serviço Reservado (P/2), de posse de informações e quando em diligências no local, fim de localizar elementos evadidos do sistema carcerário e que costumam efetuar ataques a uma facção rival da localidade, conseguiram localizar o criminoso “29”, que é ligado ao tráfico de drogas do Pontilhão e Estradinha, que para fugir do cerco policial, pulou muros de residências, e nessa fuga veio a se machucar. Equipe procedeu com o foragido até a UPA de Cabo Frio, onde chegou a ser atendido após sofrer escoriações na tentativa de evasão.

Depois ter atendimento hospitalar, ele foi levado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi constatado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, onde cumprindo pena em regime semiaberto em gozo de VPL, deixou a unidade prisional em dezembro de 2024, conforme consta na certidão da SEAP anexada ao processo, e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, o que, por si, é suficiente para caracterizar sua evasão do sistema prisional.

Após serem tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir uma pena de 05 anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, o 4ºCPA/25ºBPM, segue em diligências para prender outros criminosos, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ