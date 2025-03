Polícia prende, com ajuda do Disque Denúncia, integrante de quadrilha de golpes de carro

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), através de trabalho de inteligência e com informações advindas do aplicativo do Instagram dos Procurados do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam neste sábado (01), na Rua Noventa e Seis com Avenida Beira-Mar, em Jaconé, Saquarema, na Região dos Lagos, Carlos Adriano Detrine Pereira, vulgo Nem, acusado pela polícia de atuar no tráfico de drogas.

Em um inquérito da 54ª DP (Belford Roxo), ele consta como integrante de uma quadrilha ligada à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), supostamente envolvida em um esquema de golpe em anúncios de vendas de carros usados no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o esquema criminoso já teria feito pelo menos duzentas vítimas em dois anos. De acordo com a corporação, acusados criaram falsos anúncios de veículos, sequestram as vítimas e ainda exigiram o pagamento de resgate dos parentes. O esquema seria uma forma de incrementar os lucros com o roubo de veículos.

Diante dos fatos, o preso foi levado à 127ª DP (Armação de Búzios), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Posteriormente, ele foi encaminhado à uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Assim, a Polícia do Rio, segue em diligências para prender os outros integrantes da quadrilha, e pede o apoio da população para denunciar através do 2253-1177.