Preso na Quinta da Boa Vista, foragido da Justiça do Maranhão

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), após de trabalho de inteligência, monitoramento e com informações passadas pelo Disque Denúncia prenderam na tarde desse sábado (22), na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Central do Rio, o criminoso, foragido da Justiça do estado do Maranhão, José Marcos Amaral da Conceição, vulgo “Marcelinho”, de 23 anos. Ele não resistiu à prisão.

"Marcelinho" foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde foi constatado um mandado de prisão, expedido pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados/Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pelo crime Quadrilha ou Bando, Corrupção de Menores, de julho de 2019.

Ele foi encaminhado a uma unidade da SEAP/RJ, onde segue àdisposição da Justiça do Maranhão.

