Menor é apreendido com drogas no Morro do Estado

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido com drogas, no Morro do Estado, no Centro de Niterói, durante uma operação da Polícia Militar, na tarde da última segunda-feira (17).

De acordo com policiais do 12º BPM (Niterói), militares do Grupamento de Ações Táticas (Gat), foram a comunidade realizar ação padrão de repressão ao crime organizado, quando tiveram a atenção despertada para o adolescente.

Com ele, a polícia encontrou 180 cápsulas de cocaína, 126 trouxinhas de maconha, três rádios transmissores e R$40 em espécie.

O adolescente foi conduzido para a DPCA, onde o caso foi registrado.