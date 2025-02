Professor é preso por perseguição contra ex-namorada na Baixada

Um professor, de 41 anos, foi preso por acusações de perseguição, injúria e divulgação de cenas de sexo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado na madrugada desta quinta-feira (13), após uma ex-namorada procurar a Polícia para denunciar episódios de violência psicológica que vinha sofrendo nos últimos dias.

O homem já tinha outras seis ocorrências de perseguição em seu histórico com três vítimas diferentes, segundo a Polícia Civil. De acordo com os agentes, a última vítima contou que seu relacionamento com o suspeito terminou em outubro de 2024, mas o acusado não aceitava o fim do relacionamento e teria entrado em contato diversas vezes tentando reatar.

Leia também:

➢Dois policiais são baleados em tiroteio no Brejal, em São Gonçalo

➢ Suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas é encontrada morta em prisão no RS

Segundo o relato da vítima, o professor enviava mensagens de voz com ofensas e chegou a compartilhar algumas fotos íntimas da vítima para o atual companheiro dela. Ele foi capturado em flagrante por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu.