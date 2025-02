Jovem baleada pela PRF na véspera do Natal recebe alta no Rio

Segundo unidade de saúde, ela segue com acompanhamento em em casa - Foto: Reprodução/Record TV

Após passar 45 dias internada, a jovem Juliana Rangel, de 26 anos - que foi baleada na cabeça durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na véspera do último Natal - recebeu alta hospitalar do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira (06). Baleada na cabeça, ela segue com acompanhamento em fisioterapia e fonoaudiologia em casa, mas se comunica e interage sem sequelas.

Segundo a família, o quadro da jovem teve avanços nos últimos dias e, apesar de alguma dificuldade para caminhar e enxergar, ela não tem sequelas e não teve as funções motoras prejudicadas. A jovem vai ficar na casa da irmã nos próximos dias.

Juliana foi baleada no dia 24 de dezembro de 2024, enquanto estava em um carro com a família a caminho de Niterói, onde iria passar as festas de fim de ano. Ela foi atingida por disparos efetuados por policiais em uma operação na Rodovia Washington Luís, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O pai da jovem também foi atingido e, apesar de já ter recebido alta, estaria impossibilitado de trabalhar por conta do ferimento, segundo a família. De acordo com a PRF, os três agentes envolvidos nos disparos foram afastados por tempo indeterminado e um procedimento investigatório criminal foi aberto para apurar o caso.