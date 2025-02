PM 'cancela' baile irregular no Mutuapira, em São Gonçalo

Festa 'Pistão do Mutuapira' foi interditada - Foto: Divulgação

Policiais do 7° BPM (São Gonçalo), impediram a realização de um baile irregular, que aconteceria na noite desse sábado, no Mutuapira, em São Gonçalo.

A ação contou com o carro blindado da corporação e policiais do Grupamento de Ações Táticas.

'Batizado' como Pistão do Mutuapira, a festa contaria com a apresentação de músicos e de DJs, além de estrutura para proteger de chuva e pontos de vendas de bebidas, o que impedia a circulação da população no local.

Segundo panfletos que circulavam na Internet, o baile era em comemoração ao aniversário de um DJ.

A polícia chegou ao local antes do início do evento e não teve confusão. O responsável pela comemoração irregular foi advertido e o evento foi cancelado.

Todo o material utilizado na estrutura do baile foi recolhido e a via foi liberada.