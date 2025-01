Polícia Federal apreende 11 fuzis durante operação no Rio

Ao todo, foram apreendidos oito fuzis calibre 5.56 e três fuzis calibre 7.62, além dos veículos utilizados no transporte das armas - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (30/1), a Polícia Federal prendeu dois homens e apreendeu 11 fuzis durante uma operação na RJ-127, na altura de Paracambi, no Rio de Janeiro.

Os policiais federais localizaram e abordaram dois veículos suspeitos – um carro e uma motocicleta – que transportavam o armamento em três bolsas. Ao todo, foram apreendidos oito fuzis calibre 5.56 e três fuzis calibre 7.62, além dos veículos utilizados no transporte das armas.

De acordo com as investigações preliminares, o arsenal teria como destino o Complexo da Penha, uma comunidade controlada por uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

A ação teve início após levantamentos de inteligência indicarem que um indivíduo estaria transportando material ilícito na região. Durante as diligências, os agentes identificaram os veículos e realizaram a abordagem, localizando as armas e efetuando a prisão dos suspeitos em flagrante.

A Polícia Federal segue atuando para combater o tráfico de drogas e armas no estado do Rio de Janeiro, desarticulando a logística do crime organizado e impedindo que armamentos cheguem às mãos de facções criminosas.

Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e responderão por comércio ilegal de armas de fogo, além de outros crimes que possam ser identificados ao longo da investigação.