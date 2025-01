Morador de rua é preso por furto de cabos na Rua São Pedro, em Niterói

Cerca de 20 metros de cabo usado na rede elétrica foram encontrados com ele - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Cerca de 20 metros de cabo usado na rede elétrica foram encontrados com ele - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi preso após ser flagrado furtando cabos da rede elétrica de um estabelecimento comercial na Rua São Pedro, em Niterói. Ele invadiu a loja na madrugada desta quarta-feira (29), segundo a Polícia Militar. Agentes do 12º BPM (Niterói) flagraram o acusado, que vive em situação de rua, fugindo do local pela janela com o material roubado em uma sacola.

Relembre outros casos:

➢ Furto de cabos causa apagão na Cidade da Polícia

➢ Novo flagrante de furto de cabos em São Gonçalo

Ele foi detido pelos policiais no local. Com o suspeito, foram encontrados 20 metros de cabo elétrico. Ele foi levado para a 76ª DP (Niterói, onde foi autuado por furto e permaneceu preso. Ele já tinha uma anotação pelo mesmo crime em seu histórico. Recorrente na região, o furto de cabos de energia costuma ser cometido por suspeitos interessados em retirar o cobre utilizado nos fios para revenda do metal em ferro-velho.