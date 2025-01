Polícia Civil e PRF prendem quadrilha especializada em furtos a apartamentos de luxo na Zona Sul do Rio

As investigações continuarão para identificar e prender outros envolvidos no grupo criminoso - Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil

As investigações continuarão para identificar e prender outros envolvidos no grupo criminoso - Foto: Tania Rêgo/Agência Brasil

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) e policiais rodoviários federais prenderam quatro integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos a apartamentos de luxo. O grupo atuava em diversos estados e vinha sendo investigado por ações na Zona Sul do Rio. A captura deste sábado (25) contou com apoio das polícias Civil e Militar do Paraná.

De acordo com os agentes, após uma tentativa de furto no Jardim Botânico, a 15ª DP iniciou a investigação e identificou os integrantes e veículos usados pela associação criminosa.

Leia também:

Dois homens são presos e fuzil apreendido em São Gonçalo

PM reage a assalto e é executado por criminosos no Aterro do Flamengo, no Rio



Com apoio da PRF, iniciou-se o monitoramento dos automóveis, que utilizam rodovias federais para o deslocamento. No último dia 23, um dos integrantes foi preso com um dos carros frequentemente usados pela quadrilha.

No sábado (25), após cruzamento de dados de inteligência fornecidos pela 15ª DP, a PRF passou a monitorar um dos veículos usados nos furtos, envolvidos em três ocorrências na Zona Sul. Os agentes perceberam o deslocamento do automóvel na BR-116, no estado do Paraná.

Ao perceberem que seriam abordados, os criminosos tentaram fugir, mas capotaram o veículo. Os quatro foram presos e pertences de um furto ocorrido horas antes foram recuperados.

Os ocupantes do veículo foram autuados por furto a residência, associação criminosa, direção perigosa, resistência e desobediência. As investigações continuarão para identificar e prender outros envolvidos no grupo criminoso.