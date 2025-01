Cabo da PM e namorada são mortos em bar em Nova Iguaçu

Um cabo da Polícia Militar foi assassinado em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (18). Washington Souza da Silva, de 36 anos, estava acompanhado de sua namorada, que também perdeu a vida no ataque. O autor do crime fugiu do local e ainda não foi identificado.

O homicídio ocorreu na Rua Luís Sobral, no bairro Rancho Novo. Imediatamente após o ocorrido, equipes do 20º BPM (Mesquita) isolaram a área para garantir o trabalho da Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do caso, com a perícia já realizada no local. Outras diligências estão em andamento para tentar esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.

Washington, que estava lotado no 20º BPM de Mesquita, é o terceiro policial militar morto no estado do Rio de Janeiro em 2025. Ele deixa um filho.