Polícia Civil realiza operação contra homem que tentou aplicar golpe em clientes da Águas do Rio

Graças à investigação e ação rápida da unidade, foi possível interromper as ações criminosas, impedir a consumação do delito e evitar o prejuízo patrimonial - Foto: Divulgação - PCERJ

Graças à investigação e ação rápida da unidade, foi possível interromper as ações criminosas, impedir a consumação do delito e evitar o prejuízo patrimonial - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realizam, nesta terça-feira (14/01), uma operação para desarticular um esquema que tentava aplicar golpes em clientes de uma concessionária de serviços públicos. Graças à investigação e ação rápida da unidade, foi possível interromper as ações criminosas, impedir a consumação do delito e evitar o prejuízo patrimonial. As diligências para cumprimento de mandados de busca e apreensão ocorrem em endereços da Zona Norte do Rio, da Região Metropolitana e da Região dos Lagos.

A apuração teve início com a denúncia da empresa Águas do Rio, de que clientes estariam recebendo boletos de cobrança falsos se passando pela concessionária. Os agentes conseguiram identificar o responsável, que abriu uma empresa de nome semelhante para ludibriar as possíveis vítimas.

Leia também:

Águas de Niterói prorroga inscrições para o Programa de Estágio 2025

Rio oferece mais de 1.785 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz; Confira

O mesmo homem abriu contas bancárias em nome dessa empresa, que seriam usadas como beneficiárias dos boletos falsos. Desta maneira, quando o cliente observasse o nome da companhia que estava realizando a cobrança, não perceberia que se tratava de um golpe. O investigado figura como autor em outros procedimentos, também pelo delito de estelionato, o que demonstra que ele se utiliza de golpes com habitualidade e meio de vida.

Com o cumprimento dos mandados, a equipe da DRCI pretende reunir evidências para robustecer a investigação, além de identificar possíveis vítimas ou outros crimes praticados por ele.