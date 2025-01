Dupla é presa com moto furtada em Itaipuaçu

Dois homens foram presos após serem encontrados com uma motocicleta furtada em Itaipuaçu, na orla de Maricá, no último sábado (11). Segundo a Prefeitura, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizavam abordagem na orla da Praia de Itaipuaçu quando a dupla passou no veículo. Eles pararam para a abordagem, mas demonstravam nervosismo. Após checagem, os agentes descobriram que a moto tinha registro de furto.

Eles não portavam materiais ilícitos, segundo os agentes. A dupla de suspeitos foi levada para a 82º DP (Maricá) e, de lá, conduzida para a 76º DP (Niterói), Central de Flagrantes da região. Eles permaneceram presos foram encaminhados ao sistema prisional, para ficar à disposição da Justiça.

