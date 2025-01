Operação tem troca de tiros e três presos por tráfico na Zona Oeste

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), prenderam três suspeitos de tráfico de drogas na comunidade Pombo sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, nessa sexta-feira (10). A operação foi realizada com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Os detidos foram identificados como Nathan de Anchieta Oliveira, de 22 anos, com ligação ao tráfico em Macaé; R. R. A. S. S., de 20 anos, do Morro do Cavalão, em Niterói; e M. P. D. P. F., de 18 anos, da Comunidade do Canal, também em Vargem Grande. Segundo a polícia, Nathan Oliveira tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Macaé.

Durante patrulhamento na Estrada Vereador Alceu Carvalho, os policiais perceberam movimentação suspeita e, ao se aproximarem, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após troca de tiros, os agentes conseguiram capturar o trio em um imóvel usado como esconderijo.

No local, foram apreendidos uma carabina calibre 9mm, uma pistola do mesmo calibre, munições, carregadores, rádios transmissores, um celular, dinheiro em espécie, além de uma quantidade significativa de drogas, incluindo maconha, cocaína e lança-perfume.

Os três suspeitos foram conduzidos para a 42ª DP (Taquara), onde permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O 2º CPA/31º BPM reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime e disponibiliza os seguintes canais para denúncias:

Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ