Homem é preso após roubar potes de Nutella em supermercado de Piratininga

Agentes do DPO do Cafubá recuperaram produtos roubados - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (08) após ser flagrado roubando potes de creme de avelã em supermercado em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Ele foi flagrado por câmeras de segurança escondendo quatro embalagens de Nutella em uma bolsa em um estabelecimento na Avenida Almirante Tamandaré.

Segundo o 12º BPM (Niterói), agentes do DPO do Cafubá foram acionados e detiveram o suspeito na saída do supermercado. Ele foi levado para 81ª DP (Itaipu) e, de lá, conduzido para a 76ª DP (Centro de Niterói), Central de Flagrantes da região, onde permaneceu preso por furto. Os produtos foram recuperados.